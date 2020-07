Decreto Semplificazioni: Decaro (Anci), “accolte le richieste dei sindaci, ora la sfida è la ripartenza”

“Semplificare, sbrogliare le matasse che a volte paralizzano l’azione delle amministrazioni pubbliche significa dare finalmente al Paese quel passo del quale ha bisogno in questa delicata fase di ripartenza”. Lo ha dichiarato Antonio Decaro, presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), riguardo il Decreto Semplificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi.

“Dopo aver dato battaglia per mesi a nome dei sindaci italiani, posso dire che abbiamo spuntato alcuni importanti risultati”, osserva Decaro: “Su appalti e lavori, sul sisma, sulle procedure di autorizzazione, su una più chiara delimitazione dei confini dell’abuso d’ufficio. Tutte proposte avanzate dai sindaci. Da noi sindaci che da oggi abbiamo ancora maggiori responsabilità da gestire con grande attenzione”.

“Dopo il gesto di responsabilità che abbiamo fatto all’inizio della pandemia – conclude il presidente dell’Anci – quando abbiamo chiesto che venisse sterilizzato il nostro potere di ordinanza rispetto all’emergenza sanitaria ai fini di un contenimento affidato a chi poteva valutare i dati del contagio, noi sindaci torniamo nel pieno potere di assumere decisioni, come previsto dal testo unico degli enti locali”.