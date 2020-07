Diocesi: Termoli, oggi “In bici per l’Italia” fa tappa a Larino

“In bici per l’Italia”, il viaggio di circa 1.200 km in bici che, partendo da Firenze, abbraccerà idealmente tutta l’Italia, toccherà anche Larino. Protagonisti, due giovani fratelli toscani, Andrea e Stefano Cardinali, di 31 e 27 anni, sportivi, scrittori, amanti dell’arte e della letteratura. L’idea del progetto è riscoprire alcuni luoghi particolarmente significativi per il Paese, che si appresta a vivere una “nuova alba”, un cambiamento d’epoca. Per questo motivo, ogni giorno i due ciclisti, prima di partire per una nuova tappa del loro tour, filmano e immortalano l’alba di ogni città in cui passano con lo slogan del viaggio: “Italiani, è l’alba!”. Materiale poi diffuso sui social media.

Grazie all’amicizia e alla comune passione per l’arte e la letteratura che li lega da vari anni a don Claudio Cianfaglioni, parroco della comunità pastorale di Larino, i due fratelli Cardinali hanno inserito nel loro “giro d’Italia” anche una tappa molisana, prediligendo proprio la città di Larino. Il loro arrivo nella città frentana è previsto per oggi, alle 13, in piazza Vittorio Emanuele, dove saranno accolti ufficialmente dal sindaco, Giuseppe Puchetti, che consegnerà loro il gagliardetto della città di Larino. Nel pomeriggio, i due giovani ciclisti visiteranno l’anfiteatro romano, l’Antiquarium civico, Palazzo Ducale e la concattedrale di San Pardo, dove parteciperanno alla celebrazione eucaristica. La loro partenza è prevista già domani, sabato 18 luglio, dopo aver filmato l’alba su Larino alle 5.41 del mattino, per una nuova tappa di “in bici per l’Italia” che li porterà fin sull’altopiano delle Murge, in Puglia, al celebre Castel del Monte di Federico II.