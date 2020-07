Coronavirus Covid-19: Focsiv e Caritas, la fame primo tema della campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”

Il tema della fame è il primo affrontato dalla campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” che Caritas italiana e Focsiv hanno lanciato lo scorso 8 luglio. L’attenzione su questo tema è stata focalizzata anche dal Rapporto sullo stato dell’insicurezza alimentare nel mondo (Sofi), pubblicato il 13 luglio dalle Nazioni Unite, alla luce della diffusione del Covid-19 e delle misure di blocco adottate, che “hanno reso questa situazione ancora più drammatica”. Sempre secondo il rapporto Sofi, la pandemia potrebbe aggiungere tra 83 e 132 milioni di persone al numero totale di denutriti nel mondo entro la fine del 2020 a seconda dell’andamento dell’economia mondiale. “Una pandemia ben peggiore di quella sanitaria, una pandemia della fame, che le stesse stime non riescono a disegnare e a rendere così reale come si sta evidenziando”. Quindi, la preoccupazione è per gli ultimi, “le cui vite neppure rientrano nelle statistiche ufficiali”. “È ancora presto misurare il reale impatto di quanto è avvenuto e sta avvenendo, nei Paesi del ‘sud globale’, ma anche nelle nostre società ricche e industrializzate”.

Sul sito della campagna, accanto a materiali di approfondimento e riflessione su questo tema, vengono proposti interventi nelle varie aree del mondo delle Caritas e dei soci Focsiv. La campagna si avvale della partnership dell’agenzia Sir, dell’agenzia Dire, de L’Osservatore Romano, Avvenire, Famiglia Cristiana, della Federazione italiana settimanali cattolici, TV2000, Radio InBlu, Radio Vaticana, Vatican News e di Banca Etica come partner finanziario.