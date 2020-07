Carta di Leuca: stasera incontro web sul tema “La solidarietà vince le paure”

Un incontro virtuale sul tema “La solidarietà vince le paure”. Si svolgerà oggi, venerdì 17 luglio, dalle 19, in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube), in preparazione all’evento “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”. I partecipanti avranno la possibilità di visitare via web la casa natale di don Tonino Bello, e successivamente incontrarne il pensiero. All’interno del primo appuntamento si ascolterà la testimonianza sul tema della pace della giovane Rosanna Serignano, impegnata nel dialogo islamico-cristiano. L’iniziativa è la prima di una serie di incontri virtuali che avranno come tema “La solidarietà” e che si svolgeranno fino al 7 agosto, ogni venerdì alle 19, da vari luoghi di Alessano, in preparazione a “Carta di Leuca 2020”.

Dal 2016, la Fondazione Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae” propone “Carta di Leuca”, un laboratorio permanente, interculturale e interreligioso, che nel mezzo dell’estate diventa un campo di volontariato e un cammino condiviso con la marcia notturna “Verso un’Alba di pace”, dalla tomba di don Tonino Bello alla basilica santuario di Santa Maria di Leuca. L’evento, dall’11 al 14 agosto prossimi, prevede quattro giornate che consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso.