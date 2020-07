Consiglio europeo: Conte, “consapevoli delle divergenze esistenti ma dobbiamo superarle”. “Serve risposta comune adeguata ed effettiva”

“Ho piena consapevolezza delle divergenze esistenti ma anche forte determinazione che dobbiamo superarle. Non solo nell’interesse della comunità nazionale italiana e dei cittadini italiani che hanno sofferto e stanno soffrendo molto ma nell’interesse di tutti i cittadini europei”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, al suo arrivo al Consiglio europeo che si svolge oggi “in presenza” a Bruxelles. “La linea rossa italiana è che la risposta sia adeguata ed effettiva, cioè concretamente perseguibile”, ha ribadito il premier. “Vorrei chiarire che – ha aggiunto Conte – non è solo una questione finanziaria: stiamo elaborando una risposta economica e sociale per tutti i cittadini europei nell’interesse comune, per i valori che condividiamo e per rendere l’Europa più resiliente e competitiva nello spazio globale”.