Diocesi: Bologna, basilica di Santo Stefano aperta da stasera e per tutti i venerdì di luglio con musica, arte e spiritualità

Basilica di Santo Stefano aperta, a Bologna, i venerdì di luglio, dalle 21.30 alle 23, per iniziative di musica, arte e spiritualità. Saranno i frati francescani, custodi della chiesa, ad accogliere con le note di una cetra, suonata da uno di loro, quanti entreranno dal portone a destra, quello del chiostro. Sarà poi possibile, in piccoli gruppi, ammirare le bellezze in un percorso fra arte e fede con visite guidate da “Pietre Vive”, un gruppo di giovani di formazione gesuitica che faranno rivivere luoghi antichi nel loro significato teologico, spirituale e artistico. Tutto il chiostro sarà suggestivamente illuminato e il percorso delle “Sette Chiese” sarà quindi un messaggio di apertura e accoglienza rivolto a tutti, proprio nel cuore della città. L’appuntamento di stasera rientra in un progetto che era stato bloccato dalle limitazioni dell’emergenza sanitaria e che ora parte.

La proposta dei venerdì di luglio si inserisce nel percorso voluto dall’arcidiocesi affinché la basilica di Santo Stefano diventi un centro di spiritualità, particolarmente dedicato alla pastorale giovanile.