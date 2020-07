Diocesi: Porto-Santa Rufina, a Santa Marinella meditazioni sul Vangelo in riva al mare per turisti e residenti

È partita nella cittadina balneare di Santa Marinella (Rm) la dodicesima edizione del “Vangelo sul mare”, una proposta della locale parrocchia di San Giuseppe per i mesi estivi, nata da un’idea di alcuni fedeli che frequentavano il Centro di formazione alla meditazione cristiana di Roma e che si svolge ogni lunedì, nei mesi di luglio e agosto, alle 18.30 su un molo all’interno di una struttura balneare, a cui si accede da Lungomare Marconi. “L’idea è di proporre l’ascolto del Vangelo della domenica successiva, per arrivare alla messa con maggiore consapevolezza – spiega al Sir la coordinatrice dell’iniziativa, Fiorella Grimaldi –. Meditare la Parola immersi nella natura, come pausa dalle attività quotidiane, favorisce il ringraziamento e la lode. La presenza di Dio nel proprio vissuto è molto sentita e la preghiera individuale e comunitaria rafforza le scelte di ognuno”. Agli incontri prendono parte residenti e turisti, “alcuni dei quali affermano di dare un valore maggiore al senso della vacanza, come tempo di arricchimento per lo spirito”, prosegue la coordinatrice. Un’esperienza simile è stata proposta ai detenuti nel carcere di Civitavecchia ed è nato “Vangelo in carcere”. “I detenuti hanno poi costituito autonomamente piccoli gruppi di preghiera a partire dalla lettura della Bibbia e affermano che grazie ad essi percepiscono forte l’amore di Dio anche in una situazione difficile e che poter pregare insieme li rende meno soli e più solidali”, conclude Grimaldi