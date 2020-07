Germania: 70° anniversario Consiglio ebrei tedeschi. Mons. Bätzing (Dbk), “attacchi antisemiti sono attacchi alla nostra democrazia”

In occasione del 70° anniversario della fondazione del Consiglio centrale degli ebrei tedeschi (Zjd), che si celebrerà la prossima domenica 19 luglio, il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, ha inviato una lettera di congratulazioni al presidente dell’assise ebraica, Josef Schuster. Nella lettera Bätzing apprezza la vita ebraica in Germania e sottolinea i compiti del Zjd che sono stati validi dalle origini sino ai giorni nostri. “Sin dall’inizio, il Consiglio centrale ha affrontato la sfida di rafforzare l’unità della comunità ebraica alla luce delle diverse origini ed esperienze, delle caratteristiche culturali e religiose differenti”. Per il vescovo anche l’integrazione di diverse correnti religiose nella comunità ebraica è stato importante, come la fondazione di nuove sinagoghe, l’Università per gli studi ebraici di Heidelberg, due seminari rabbinici e molto altro: tutto ciò attesta la vitalità intellettuale e spirituale dell’ebraismo in Germania, ha affermato Bätzing, che ha evidenziato come negli ultimi decenni “le voci ebraiche che hanno attirato l’attenzione pubblica sui gruppi e sui movimenti estremisti di destra e antisemiti hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo di una cultura democratica in questo Paese. Ultimo ma non meno importante, questo include il dibattito pubblico sul nazionalsocialismo e l’assassinio di ebrei europei, che il Consiglio centrale ha ripetutamente accompagnato con le sue stesse dichiarazioni”. Sfortunatamente, l’anniversario del Consiglio centrale è oscurato da un aumento degli attacchi antisemiti: “Gli attacchi agli ebrei sono attacchi alla nostra democrazia e alla nostra convivenza” scrive nella sua lettera Bätzing che ricorda anche il cambiamento fondamentale nelle relazioni tra cristiani ed ebrei negli ultimi 70 anni.