Coronavirus Covid-19: Intesa Sanpaolo e Mastercard, una partnership per sostenere i progetti solidali di Caritas Italiana

Intesa Sanpaolo e Mastercard hanno stretto una partnership tecnologica triennale finalizzata a promuovere e sostenere donazioni in favore di progetti di Caritas Italiana a contrasto dell’emergenza alimentare. La collaborazione fa leva sulle carte di pagamento, per dare a chi preleva la possibilità di contribuire ai progetti solidali tramite la piattaforma forfunding.it di Intesa Sanpaolo. Lo rende noto un comunicato di Caritas Italiana.

Grazie all’accordo, i clienti di Intesa Sanpaolo con carta di debito e prepagata su circuito Mastercard e Maestro potranno decidere di fare una donazione negli 8.000 sportelli Atm della Banca al termine dell’operazione di prelievo e prima del ritiro della carta. Ad ogni cliente della Banca potrà comparire una schermata in cui si propone una donazione di importo predeterminato al progetto. Da ieri sono state attivate campagne per sostenere il progetto di Caritas Italiana “Emergenza Coronavirus: al fianco delle famiglie in difficoltà, un piatto alla volta”.

Secondo una recente indagine Mastercard, durante l’emergenza coronavirus sono oltre 37% gli italiani che hanno effettuato donazioni a enti benefici, un valore in crescita rispetto alla fase precedente alla pandemia. Il 30% dei consumatori ha dichiarato che la particolare situazione generata dal Covid-19 ha cambiato positivamente la propria propensione verso la solidarietà; il 12% dei consumatori che non aveva mai effettuato donazioni lo ha fatto per la prima volta nei tre mesi iniziali del Covid-19. A donare sono soprattutto i più giovani (il 47% dei donatori tra 18-24enni) seguiti dai consumatori della fascia 25-34 anni (41%).

Intesa Sanpaolo, Mastercard e Caritas Italiana hanno ideato quindi un progetto innovativo che, grazie alla generosità delle persone che ogni giorno prelevano presso gli sportelli automatici della Banca, sia in grado di dare un contributo concreto alla riduzione delle disuguaglianze in tutto il Paese.

Don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, ha sottolineato: “Il fiorire di iniziative come questa alimenta la ‘concretezza della carità’ come segno di attenzione alle conseguenze sociali del Covid-19 che sta sempre più allargando i confini della povertà e della vulnerabilità. Solo con un comune impegno solidale sarà possibile evitare che siano i poveri, gli ultimi, gli emarginati e gli indifesi a pagare il prezzo più alto della crisi”.

ForFunding.it. è la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a organizzazioni non governative, a organizzazioni non profit e a fondazioni che vogliono avviare un progetto di raccolta fondi coinvolgendo un’ampia comunità di donatori attivi. La piattaforma garantisce sicurezza e trasparenza, con una rendicontazione pubblica sia sull’andamento della raccolta, sia sul successivo utilizzo del denaro.