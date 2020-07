Diocesi: Ragusa, giochi e animazione per i bambini della città con il progetto “Strada facendo”

Al via a Ragusa il progetto “Strada facendo” promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista e sostenuto dal Comune, nell’ambito del bilancio partecipato. Un’iniziativa che offre ai bambini del centro storico, ma non solo, la possibilità di incontrarsi e giocare insieme in modo coordinato. Il primo appuntamento si è svolto giovedì scorso in piazza Poste. Oltre 40 i bambini intervenuti e coinvolti nei giochi organizzati dalle animatrici. Una caccia al tesoro, giochi di squadra e, infine, una merenda nel giardino interno dell’edificio storico di via Mario Leggio 88. Il percorso nasce dalla volontà di creare momenti di festa ed aggregazione capaci di coinvolgere i bambini, le loro famiglie e i compagni di scuola e di giochi per creare una rete sociale di sostegno e momenti di sensibilizzazione rispetto alle tematiche multi culturali. “Cosa c’è di più bello – chiede Renato Meli, presidente della Fondazione – del sorriso dei bambini? Regalare momenti di gioia a tanti ragazzi, che abitano il quartiere storico di Ragusa, è il cuore del progetto ‘Strada facendo’. Far riscoprire a tutti i ragusani la bellezza dello stare insieme, dell’essere comunità accogliente e inclusiva è un altro degli obiettivi che ci poniamo”. “Il centro storico si è negli anni svuotato – spiega il sindaco Giuseppe Cassì – ma è altrettanto vero che ancora oggi tanti giovani e giovanissimi qui vivono, giocano, si integrano. Vogliamo dare a loro e alle loro famiglie occasioni di una sana socialità restando proprio all’interno del centro”. Il prossimo appuntamento con “Strada facendo” è in programma per giovedì 23 luglio, alle 17, con attività e giochi di squadra alla Villa Margherita. La partecipazione è sempre libera.