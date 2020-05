Scuola: Fidae, al via i lavori per linee guida uniche. Kaladich, “costruire insieme la didattica del futuro”

Sono iniziati ieri i lavori per elaborare una prassi di riferimento che definirà le linee guida uniche per la nuova didattica, applicabili ad ogni scuola di ordine e grado. Il progetto è portato avanti dall’Ente italiano di normazione (Uni) con il partenariato della Fidae, la Federazione delle scuole paritaria cattoliche. “Per noi è davvero importante poter partecipare a questo progetto – ha dichiarato la presidente Fidae, Virginia Kaladich – e il nostro partenariato rappresenta un primo passo nella campagna che abbiamo lanciato #vogliamofarescuola, che vuole raccogliere altre scuole, enti, istituzioni, famiglie, studiosi intorno ad un tavolo per costruire la scuola del futuro. I nostri ragazzi ci stanno aspettando e vogliamo dirgli che noi siamo pronti e che ci stiamo preparando per accoglierli e ripartire ancora più motivati di prima”. L’obiettivo della futura prassi di riferimento, si legge in un comunicato, è “fornire i criteri operativi per le scuole – pubbliche, private, statali e non statali – a fronte non solo dell’emergenza sanitaria in corso, ma anche per gettare le basi per un modello di riferimento per lo sviluppo di metodologie didattiche innovative considerando come, al momento, sia assente una specifica legislazione in materia”.