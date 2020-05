Messe con il popolo: card. Bassetti (Perugia), “i dovuti accorgimenti saranno forma di amore e rispetto verso gli altri”

Dopo due mesi terminano le messe festive pro populo celebrate dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve; l’ultima è in programma domenica 17 maggio, alle ore 10, nella cappella di Sant’Onofrio della cattedrale di Perugia e come le altre sarà trasmessa in diretta da Umbria Tv, Umbria Radio InBlu e sui social media ecclesiali. Umbria Radio InBlu, dal 24 maggio, riprende la sua consueta trasmissione domenicale della diretta della messa delle ore 11 dalla cattedrale di San Lorenzo. “Ringraziamo il Signore perché dalla prossima settimana ritorniamo ad essere la grande famiglia di Dio – commenta il cardinale Bassetti -, anche se abbiamo sperimentato il nostro essere Chiesa nella famiglia, ‘piccola chiesa domestica’. Abbiamo vissuto tanti valori stando gli uni accanto agli altri, ma adesso è il momento di ritornare nella grande famiglia dove l’Eucarestia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma è un generoso rimedio ed alimento per i più deboli”. Il cardinale Bassetti ricorda che “per la salute della nostra anima” e “del nostro corpo”, bisognerà “usare tutti quegli accorgimenti che diventano una forma di amore e di rispetto nei confronti degli altri. Sono accorgimenti che possono essere letti simbolicamente come un invito a riscoprire la forza dello sguardo… Non occorre scambiarsi la pace avvicinandosi e dandosi la mano, ma – come ha detto Papa Francesco – un sorriso, uno sguardo benevolo a distanza diventa un modo di comunicare pace, gioia e amore”. Il primo giorno delle messe a “porte aperte”, lunedì 18 maggio, coincide con il centenario della nascita di san Giovanni Paolo II (18 maggio 1920 – 18 maggio 2020). Per questa ricorrenza il cardinale Bassetti presiederà la celebrazione eucaristica delle ore 18, nella cattedrale di San Lorenzo. La partecipazione dei fedeli alle messe sarà limitata in base alla capienza delle chiese, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria sul distanziamento sociale e adottando le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. La cattedrale sarà accessibile ai fedeli 30 minuti prima dell’inizio della messa, per permettere una corretta igienizzazione.