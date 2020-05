Coronavirus Covid-19: Fossano, raccolta di generi alimentari dei militari genieri della Taurinense in favore del Banco alimentare

(foto Esercito Italiano)

Anche gli alpini del 32° Reggimento genio guastatori della Brigata alpina Taurinense, non sono restati indifferenti al momento di crisi sociale ed economica causato dalla pandemia di Coronavirus Covid-19​, e negli scorsi giorni hanno promosso e organizzato una raccolta di generi alimentari di prima necessità da destinare al Banco alimentare di Fossano. L’iniziativa spontanea ha ricevuto numerose adesioni sia tra i militari che tra aziende e realtà produttive del territorio, permettendo di raccogliere una cospicua quantità di prodotti alimentari, consegnati al Banco alimentare perché vengano distribuiti alle famiglie bisognose del territorio. Sul sito dell’Esercito italiano si sottolinea come questo gesto sia la conferma del legame tra la realtà militare e la comunità fossanese e di tutto il Piemonte, per la quale nelle ultime settimane, gli alpini sono impegnati anche nella sanificazione di strutture sanitarie.