Diocesi: Trieste, istituito il Fondo intitolato alla memoria del vescovo Eugenio

Nella diocesi di Trieste è stato istituito il Fondo intitolato alla memoria del vescovo Eugenio Ravignani. Lo rende noto il vescovo di Trieste mons. Giampaolo Crepaldi, che ha inviato una lettera ai parroci, per rappresentare la situazione di difficoltà economica che anche la Chiesa tergestina sta affrontando. Per sovvenire alle difficoltà delle parrocchie che, pur nelle ristrettezze, non si sono mai fermate nel servizio di carità verso chi è nel bisogno, il vescovo ha deciso di sospendere il contributo dovuto dalle singole parrocchie alla diocesi e ha messo a disposizione dei fondi ulteriori per le parrocchie più in difficoltà. Un ulteriore fondo è stato poi stanziato per l’acquisto centralizzato dei materiali necessari alla corretta gestione dei vincoli sanitari imposti dalla normativa vigente per le celebrazioni nelle chiese. Sono ormai migliaia, anche nella diocesi di Trieste, le persone e le famiglie che stanno facendo i conti con la disoccupazione e la povertà. La Chiesa di Trieste sta mettendo in campo tutte le risorse, umane e finanziarie che sono nelle sue disponibilità. A questo proposito, dall’erogazione della Cei il vescovo ha deciso di costituire un fondo di 100.000 euro intitolato nome a mons. Ravignani, vescovo emerito di Trieste recentemente scomparso – che servirà per interventi di prima necessità per le famiglie particolarmente bisognose. Il fondo potrà essere alimentato con offerte di enti pubblici e persone private e sarà gestito dalla Caritas diocesana con il diretto e responsabile coinvolgimento di alcuni parroci.