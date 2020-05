Coronavirus Covid-19: Ferrara, domani messa di mons. Perego a porte chiuse al Santuario della Galvana. Lunedì messa per Giovanni Paolo II a S. Maria in Vado

Domenica 17 maggio, sesta domenica di Pasqua, l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio Gian Carlo Perego celebrerà alle 9 la messa presso il Santuario della Madonna della Galvana (sul sito diocesano dalle ore 9 e su Telestense alle ore 18). Lunedì presiederà alle 18 in diretta streaming sul sito diocesano la messa per il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II (18 maggio 1920, Wadowice, Polonia). Sarà l’occasione per mons. Perego di celebrare la prima messa col popolo – dopo l’interruzione a causa del Covid-19 – e per ricordare il dono e la grazia della presenza del santo Papa nella Chiesa di Ferrara-Comacchio trent’anni fa (22-23 settembre 1990). I sacerdoti dell’arcidiocesi faranno memoria di san Giovanni Paolo II nelle celebrazioni eucaristiche dello stesso giorno.