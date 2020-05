Giovanni Paolo II: in Polonia iniziano oggi le celebrazioni per il centenario

Con la recita del rosario per la fine della pandemia in tutto il mondo, trasmessa su You Tube dalla cappella degli arcivescovi di Cracovia, in collegamento con Bergamo, New York e Belo Horizonte, oggi alle ore 17 iniziano in Polonia le celebrazioni del 100° anniversario della nascita di Karol Wojtyła. Nella diocesi di Płock nel contempo, verrà inaugurato il solenne Triduum di ringraziamento per la vita e il pontificato di Giovanni Paolo II. Domenica 17 maggio, alla vigilia del centenario, il card. Stanisław Dziwisz, già segretario particolare del pontefice, terrà omelia durante una liturgia solenne celebrata nella cattedrale di Poznan, e presieduta dal presidente dei vescovi polacchi mons. Stanisław Gądecki. In tutte le chiese della Polonia intanto verrà letto il Messaggio dei vescovi che ricordano l’invito a “non avere paura” e ad “aprire, anzi spalancare le porte a Cristo” pronunciato da Giovanni Polo II all’inizio del pontificato. La tradizionale liturgia domenicale trasmessa dalla TV pubblica domani assumerà un carattere speciale e verrà celebrata dal card. Kazimierz Nycz, arcivescovo di della capitale polacca, nella basilica della Santa Croce di Varsavia. Le dirette della tv pubblica delle celebrazioni del centenario proseguiranno poi lunedì 18 maggio, il giorno dell’anniversario, con la solenne liturgia ufficiata dall’arcivescovo di Cracovia mons. Marek Jędraszewski presso il Santuario di s. Giovanni Paolo, con un concerto dedicato al pontefice polacco, e con dei ricordi del card. Dziwisz, per concludersi con il messaggio di Papa Francesco ai polacchi trasmesso alle ore 20.00 su tutti i canali nazionali.

“I connazionali hanno amato molto e amano tuttora il Papa polacco che è sempre molto presente nei loro cuori, e proprio per questa ragione desiderano in maniera particolare celebrare il giorno del suo 100° anniversario” ha ribadito al Sir il portavoce della Conferenza episcopale della Polonia don Paweł Rytel-Andrianik, ricordando le numerose iniziative, lanciate per l’occasione anche in rete, e molto partecipate, specialmente dai giovani, come l’ormai mondiale #ThankYouJohnPaul2 su Twitter. Il presule ha anche ricordato che proprio il 18 maggio, in rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie, riaprirà al pubblico il museo della casa natale di Wojtyla, chiuso per il Covid19. Ha aggiunto, inoltre, che le varie rievocazioni di Giovanni Paolo II proseguiranno durante tutto l’anno. In modo particolare poi, il Papa verrà ricordato dai vescovi polacchi radunati in plenaria prevista dal 14 al 16 giugno a Cracovia, Kalwaria Zebrzydowska e Wadowice.