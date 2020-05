Coronavirus Covid-19: Sulla Via di Damasco, l’impegno in corsia di medici e operatori sanitari

Davanti al Covid-19, la resistenza e il coraggio dei “camici bianchi”. Sulla Via di Damasco, domani, domenica 17 maggio, alle 9, su Rai Due, racconterà la lotta al virus di medici, infermieri e operatori sanitari, che affrontano in prima linea questo nemico invisibile, mettendo a rischio anche la vita. Al microfono della conduttrice Eva Crosetta, Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, tra le città più colpite da questa pandemia. All’inizio del programma di Vito Sidoti, dalle corsie dell’ospedale Vannini di Roma, le voci di chi guarisce le ferite con la medicina della compassione, della prossimità, diventando per i malati carezza e voce familiare. Dirà come si può vivere la fede e il rapporto con i pazienti, nel pieno di questo dramma, la dottoressa Benedetta Tagliabue, geriatra degli istituti clinici Zucchi. Assieme al camice indossa anche la tunica di frate, il protagonista di un’altra intervista è Luca Bucci, frate cappuccino di Genova. La sua missione quotidiana è quella di infondere speranza. Non abbandona la trincea, armata di preghiere e di amore, anche suor Carla Fiori, responsabile delle “Suore delle poverelle”, una presenza discreta di carità che è stata travolta dal contagio.