Coronavirus Covid-19: mons. Soricelli (Amalfi) dona lo stipendio di un mese all’ospedale e chiede ai preti di fare altrettanto

Mons. Orazio Soricelli, arcivescovo di Amalfi e Cava de’ Tirreni, ha scritto una lettera a sacerdoti della sua diocesi per invitarli a fare una donazione per l’ospedale del territorio, impegnato nell’emergenza Coronavirus. Lui stesso ha dato l’esempio e ha proposto ai preti “il gesto libero, spontaneo e significativo di donare lo stipendio di un mese o parte di esso, mettendolo a disposizione della collettività”. Un invito ai versare il proprio contributo entro il 31 maggio 2020, puntando a raccogliere circa 30.000 euro da mettere a disposizione della direzione amministrativa dell’ospedale per i due plessi presenti sul territorio dell’arcidiocesi, a Cava de’ Tirreni ed a Castiglione. L’invito e l’esempio dell’arcivescovo hanno trovato la condivisione di tutti.