Fede popolare: Cl, il 42° pellegrinaggio Macerata-Loreto sarà in diretta tv e on line

Quest’anno la 42ª edizione del Pellegrinaggio Macerata-Loreto, organizzato ogni anno da Comunione e Liberazione, si svolgerà il 13 giugno alle ore 20 in una forma inedita per via dell’emergenza sanitaria in corso: sarà trasmesso da Macerata in diretta tv e on line. Il Pellegrinaggio, spiegano i promotori, “è un gesto di fede popolare a cui partecipano ogni anno migliaia di persone, soprattutto giovani. Il cammino notturno verso la Santa Casa di Loreto si snoda per 28 chilometri tra le colline marchigiane, scandito dalla preghiera, dal canto e dal silenzio. Storica è stata la partecipazione di Giovanni Paolo II nel 1993, così come la vicinanza di Papa Francesco attraverso gli audio-messaggi rivolti ai pellegrini negli ultimi anni”. Quest’anno, precisano, “siamo chiamati ad essere pellegrini in un modo nuovo e imprevisto”. L’hashtag è #MacerataLoreto20.