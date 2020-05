Card. Corti: mons. Delpini, “il vescovo Renato è stato come l’Apostolo, l’uomo del viaggio”. Martedì i funerali a Novara

“Del nostro fratello il card. Renato Corti molti potranno tessere l’elogio con molti buoni argomenti. Papa Francesco ne ha ricordato con gratitudine alcuni tratti che hanno caratterizzato la vita e il ministero di don Renato. E molti che hanno ricevuto da don Renato parole incisive per vivere, perseverare nella fede, convertirsi al Signore diranno la loro riconoscenza. E molti che hanno riconosciuto in lui il maestro, il vescovo, l’uomo della Parola, e l’uomo spirituale potranno commemorarlo con ampia documentazione”: lo ha affermato oggi mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, nell’omelia della messa di suffragio (celebrata a Rho, Milano) del cardinale scomparso in settimana, sacerdote diocesano ambrosiano, poi vescovo di Novara. “Le pagine della Scrittura proclamate in questa celebrazione offrono spunti molto preziosi e suggestivi anche per entrare in profondità nella storia di don Renato”, ha affermato Delpini. “Dalla prima lettura ho ricevuto l’indicazione per parlare dell’Apostolo, l’uomo del viaggio: un uomo che viaggia condotto da altri, attraversa momenti di pericolo in questo viaggio tribolato, constata di essere profeta inascoltato e continua ad essere presenza amica che incoraggia in nome di Dio. E quindi possiamo dire semplicemente così: il vescovo Renato è stato come l’Apostolo, l’uomo del viaggio. La sua testimonianza risplende anche per noi: ci suggerisce di essere anche noi uomini e donne del viaggio”.

Il funerale del cardinale Renato Corti sarà invece celebrato martedì 19 maggio nella cattedrale di Novara. Il feretro del cardinale sarà esposto nella cattedrale, per la preghiera individuale di chi lo desidera, nella giornata di lunedì 18 maggio dalle ore 8 alle ore 18, nel rispetto dell’attuale normativa (mascherina, distanziamento fisico, accesso ed uscita separati, ingresso regolato e contingentato, garantito da personale individuato, con una concentrazione massima all’interno della cattedrale di circa dieci persone per il percorso di avvicinamento alla camera ardente, senza soste prolungate). Il funerale sarà alle ore 10.30 di martedì 19 maggio; i partecipanti dovranno giungere in cattedrale dilazionati nell’ora precedente per garantire un accesso scaglionato e ordinato, evitando così assembramenti. La celebrazione verrà comunque trasmessa sia in streaming (www.youtube.com/user/passionovara/live), sia sulle televisioni locali: Vco Azzurra Tv e Videonovara.