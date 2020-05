Diocesi: Lecce, mons. Seccia benedice “Magibus” il mezzo che servirà per il trasporto gratuito di persone con disabilità

Domenica 17 maggio alle 17,30 a Lecce, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del “Magibus”, un mezzo adibito al trasporto gratuito di persone con disabilità. Sarà mons. Michele Seccia a benedire il mezzo durante una cerimonia riservata alla quale prenderanno parte il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini e il vice sindaco Alessandro Delli Noci. “Con gioia e commozione, aggiungiamo un nuovo servizio a quelli già da anni offerti dal nostro ente del Terzo settore”, le parole di don Gianni Mattia, presidente dell’associazione “Cuore e Mani Aperte”, che da 19 anni opera in campo socio sanitario sul territorio, “In linea con la nostra mission di colorare la sofferenza, abbiamo acquistato questo nuovo mezzo e lo abbiamo dipinto con atmosfere fiabesche, battezzandolo con un nome che contiene al suo interno tutto lo stupore della magia”. Il Magibus, acquistato grazie al ricavato del 5x1000 e al contributo di privati cittadini, si affiancherà alla Bimbulanza, che dal 2012 trasporta minori negli ospedali di tutta Italia, e il Sorrisinbus, che porta in giro i volontari per la clownterapia a domicilio. “Ringrazio a nome della comunità don Gianni e tutta l’associazione ‘Cuori e mani aperte’ per la meritoria opera di sostegno che svolgono verso tanti ragazzi e bambini che nella vita si trovano ad affrontare la sfida di malattie gravi e invalidanti”, la dichiarazione del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, “Il beneficio di questa iniziativa è a vantaggio di tutta la città, e non solo dei ragazzi che fruiranno direttamente del Magibus. Perché la nostra comunità è tenuta insieme da legami di solidarietà e condivisione dei destini di quanti si trovano in una condizione di sofferenza”.