Coronavirus Covid-19: De Martin su Argomenti2000, il Servizio sanitario nazionale dopo la pandemia

“La pandemia ci ha costretti a fare i conti in poche settimane anche con la tenuta istituzionale e organizzativa del Servizio sanitario nazionale”: lo sostiene Gian Candido De Martin sul sito di Argomenti2000 (rete di cattolici democratici). Le cause sono molteplici, afferma l’autore della riflessione: dall’aver ignorato i limiti dello sviluppo già evidenziati da Peccei negli anni ’70 e i problemi dell’inquinamento alle disfunzioni del sistema cinese insieme a quelle dell’Oms. Ma soprattutto l’autore evidenzia tre criticità: “i ricorrenti conflitti tra il livello nazionale e talune autonomie, specie regionali; la disomogeneità e la diversa tenuta delle organizzazioni e dei servizi sanitari sul territorio; le confusioni nelle indicazioni comportamentali e nella messa in atto di misure per rilevare e/o impedire il contagio”. In conclusione “non serve tornare indietro rispetto al regionalismo ma casomai renderlo capace di operare distinguendo bene il compito dello Stato nel determinare norme e dispositivi di perequazione che mettano poi le regioni in grado di amministrare per garantire a tutti i cittadini uguale tutela del diritto alla salute”. Per leggere l’articolo: http://www.argomenti2000.it/content/il-ssn-dopo-la-pandemia-quale-futuro