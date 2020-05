Coronavirus Covid-19: Parma, Capitale italiana della Cultura anche nel 2021

Parma sarà Capitale italiana della Cultura anche nel 2021. Lo ha stabilito il Decreto Rilancio approvato dal Governo mercoledì 13 maggio accogliendo la richiesta fatta dalla città e dalla regione e sostenuta da moltissime città italiane in corsa a loro volta per il titolo. “Quando tutto è o pare perduto semplicemente bisogna mettersi all’opera e ricominciare dall’inizio. È quel che faremo dopo la splendida notizia arrivata dal governo”, dichiara il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. “Parma Capitale italiana della Cultura 2021 rappresenta una decisione giusta e lungimirante. Nel 2021 torneremo ancora più forti. La cultura continuerà a battere il tempo e a essere metronomo della nostra crescita”. L’anno da Capitale della Cultura rappresenta una grandissima opportunità per tutto il territorio circostante, come dimostra il sodalizio con Piacenza e Reggio Emilia, che ha dato vita a Emilia2020, soprattutto per quei settori – cultura e turismo – che rappresentano la vera forza del paese e che si ritrovano in questo momento a pagare un prezzo altissimo. “La decisione del Governo dimostra che dalla cultura può davvero partire la rinascita dei territori riportando quelle esperienze e quel desiderio di condivisione di cui, al termine di questo periodo di privazioni, ci troveremo più affamati che mai”.