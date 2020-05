Diocesi: Lecce, il 30 maggio la messa crismale con tutto il clero della diocesi e un laico per parrocchia

L’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, al termine del ritiro con 80 sacerdoti in modalità smart working, ha annunciato che il prossimo 30 maggio, vigilia di Pentecoste, alle ore 20,30 nella cattedrale della città, presiederà la Messa crismale che si è resa impossibile celebrare come di consueto il giovedì della settimana santa. “Sarà motivo di grande gioia incontrarci di nuovo tutti insieme, seppur con le dovute cautele”, le parole di mons. Seccia che ha sottolineato come, vista la capienza della cattedrale, oltre a tutti i sacerdoti della diocesi, sarà possibile far partecipare anche un laico per parrocchia, mentre tutti gli altri potranno seguire la messa su Portalecce e su Telerama. Le disposizioni dell’arcivescovo di Lecce in materia di norme di sicurezza da osservare durante le liturgie, sono state esposte a tutti i sacerdoti e, al fine di fornire dettagliate informazioni ai fedeli, la segreteria arcivescovile ha predisposto anche una locandina da affiggere all’ingresso di tutte le chiese, ben visibile per chi entra per pregare da solo o per partecipare alle liturgie comunitarie. “Lentamente iniziamo a rivedere la luce, con prudenza speriamo di poter superare la fase più critica della pandemia il più presto possibile”, le parole di mons. Seccia che ha concluso “Intanto non possiamo che ringraziare il Signore per questo nuovo passo che ci prepariamo a vivere come Chiesa di Lecce, con la certezza che presto torneremo a vivere, camminando insieme, più forti che mai”.