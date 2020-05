Diocesi: Orvieto-Todi, festa della Madonna del Campione spostata a domenica 5 luglio per ingresso nuovo vescovo

La festa della Madonna del Campione, prevista tutti gli anni a Todi l’ultima domenica di maggio, verrà celebrata domenica 5 luglio, in occasione dell’ingresso del nuovo vescovo Gualtiero Sigismondi nella Basilica Concattedrale di Todi. “Sabato 7 marzo scorso – si legge in un comunicato diffuso dalla diocesi -, Papa Francesco, dopo le dimissioni presentate per raggiunti limiti di età dal vescovo Benedetto Tuzia, ha dato un nuovo pastore alla nostra Chiesa diocesana, trasferendo dalla sede di Foligno a quella di Orvieto-Todi mons. Gualtiero Sigismondi. Purtroppo, il giorno dopo, a causa della pandemia del Coronavirus, l’Italia si fermava e con lei, a poco a poco, il mondo intero. Ora, mentre sta riprendendo pian piano, pur con le dovute cautele, una qualche normalità di vita, è stata fissata a domenica 28 giugno 2020, alla vigilia della festa degli Apostoli Pietro e Paolo, la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Orvieto, con la quale il nuovo vescovo inizierà il suo servizio di Pastore della nostra Chiesa diocesana. La celebrazione si ripeterà nella nostra Concattedrale la domenica successiva”.