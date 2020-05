Laudato si’: Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, un anno speciale dedicato al quinto anniversario

Un anno speciale dedicato alla Laudato sì, dal 24 maggio 2020 al 24 maggio 2021. A promuoverlo è il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, a cinque anni dall’enciclica di Papa Francesco dedicata alla cura della casa comune. “Il quinto anniversario dell’enciclica – si legge in un comunicato del dicastero pontificio – arriva nel mezzo di una pandemia globale, e il suo messaggio è così profetico come nel 2015. Il Covid-19 ha reso chiaro quanto siamo tutti interconnessi e interdipendenti. Per cominciare ad immaginare un mondo post-Covid, abbiamo bisogno soprattutto di un approccio integrale”. L’anno di anniversario si aprirà con la settimana della Laudato sì, dal 16 al 24 maggio, e procederà con diversa iniziative – tra cui “The economy of Francesco”, in programma il 21 novembre 2020 – in modo da promuovere “un movimento di popolo dal basso, un’alleanza tra persone di buona volontà”. Il 24 maggio prossimo, quinto anniversario della Laudato sì, si svolgerà una “Preghiera comune per la terra e dell’umanità”. Durante l’anno speciale di anniversario, informa il dicastero pontificio, verrà avviato un programma e un pubblico impegno da parte delle varie istituzioni per un percorso di “sostenibilità totale” da realizzare in 7 anni, nello spirito della Laudato sì. Destinatari; famiglie, diocesi, scuole, università, ospedali e strutture sanitarie, mondo degli affari, ordini religiosi. Per “incoraggiare e promuovere azioni concertate individuali e comunitari per la cura della nostra casa comune” e per “promuovere buone pratiche” in questo ambito verranno infine istituiti i Premi annuali Laudato sì. La prima cerimonia di premiazione avverrà proprio a conclusione dell’anno speciale dedicato al quinto anniversario dell’enciclica di Papa Francesco.