Venezuela: Borrell (Ue) sulle elezioni dell’Assemblea nazionale. “Non riconosciamo gli esiti del voto. Serve un processo democratico e di pace”

“Le elezioni venezuelane del 6 dicembre 2020 per l’Assemblea nazionale si sono purtroppo svolte senza un accordo nazionale sulle condizioni elettorali e non hanno rispettato gli standard internazionali minimi per un processo credibile e per mobilitare il popolo venezuelano a partecipare”. Lo afferma Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, a nome dell’Ue, sulle elezioni dell’Assemblea nazionale. “Questa mancanza di rispetto per il pluralismo politico e il perseguimento dei leader dell’opposizione non consentono all’Ue di riconoscere questo processo elettorale come credibile, inclusivo o trasparente e i suoi risultati come rappresentativi della volontà del popolo venezuelano”. Borrell aggiunge: “Il Venezuela ha urgente bisogno di una soluzione politica per porre fine all’attuale impasse e per consentire la fornitura dell’assistenza umanitaria urgentemente necessaria alla sua popolazione. L’Unione europea invita le autorità e i leader venezuelani a dare la priorità agli interessi del popolo venezuelano e a riunirsi urgentemente per avviare un processo di transizione, al fine di trovare una soluzione pacifica, inclusiva e sostenibile alla crisi politica, attraverso elezioni presidenziali e legislative inclusive e trasparenti. L’Ue è pronta a sostenere tale processo e continuerà a lavorare con tutti gli attori interessati”.