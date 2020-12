Diocesi: Messina, oggi messa di ringraziamento dell’arcivescovo Accolla a 4 anni dall’ordinazione episcopale

Una celebrazione nel quarto anniversario di ordinazione episcopale di mons. Giovanni Accolla. Il presule la presiederà oggi, lunedì 7 dicembre, vigilia della solennità dell’Immacolata Concezione, alle 18.30 nella cattedrale di Messina. Parteciperanno presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, seminaristi cui l’intera comunità diocesana è invitata a partecipare per ringraziare il Signore per questi anni di ministero dell’arcivescovo di Messina.

Mons. Accolla, nominato il 20 ottobre 2016 da Papa Francesco, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 7 dicembre 2016 nel santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. Il 7 gennaio 2017 è stato accolto a Messina per l’inizio del suo ministero pastorale. In ottemperanza alle normative anti Covid-19 e in considerazione delle dimensioni della cattedrale, sarà possibile partecipare alla celebrazione in presenza fino all’esaurimento dei 200 posti disponibili. La messa sarà comunque trasmessa in diretta sul canale YouTube dell’arcidiocesi e condivisa sulle pagine social ufficiali (Facebook e Instagram).