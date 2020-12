Immacolata: Napoli, domani il card. Sepe terrà il discorso alla città all’interno della chiesa del Gesù nuovo

Nella solennità dell’Immacolata, domani, martedì 8 dicembre, il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe presiederà la celebrazione eucaristica e, com’è tradizione, terrà il discorso alla città all’interno della chiesa del Gesù nuovo, nel rispetto delle regole poste a tutela della salute in questo tempo di crisi epidemiologica causata dal Covid-19.

I fedeli che intendono partecipare alla santa messa debbono prenotare la loro partecipazione attenendosi alle indicazioni del parroco, in maniera che il numero dei presenti non superi quello consentito.