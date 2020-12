Diocesi: Cefalù, pubblicati i bandi per la realizzazione del logo e dell’inno del Sinodo

La diocesi di Cefalù ha pubblicato i due bandi per la realizzazione del logo e dell’inno ufficiale del dodicesimo Sinodo diocesano, indetto dal vescovo mons. Giuseppe Marciante il 28 novembre scorso. I partecipanti avranno tempo fino al 9 aprile 2021 per presentare la proposta per il “Concorso di idee per l’ideazione e la creazione del logo” e fino al 16 aprile 2021 per partecipare al “Concorso per la composizione musicale dell’inno”. I bandi sono stati curati rispettivamente dal Servizio Pastorale sociale e del lavoro e dal Servizio pastorale liturgia.

Per i vincitori dei due concorsi è previsto un premio di 1.000 euro. Al concorso per il logo potranno partecipare studenti e non o professionisti del settore (anche in gruppo) purché residenti nei comuni della diocesi di Cefalù, ma anche istituti scolastici. Il bando per la composizione musicale dell’inno è invece rivolto ai musicisti dei conservatori e delle diocesi.