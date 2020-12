Coronavirus Covid-19: ministro Ambiente, torna da oggi la campagna sullo smaltimento corretto di mascherine

Da oggi torna in tv, radio, web e stampa la campagna del ministero dell’Ambiente sul corretto smaltimento delle mascherine anti-Covid. La campagna realizzata dal ministero dell’Ambiente insieme al Comando generale della Guardia costiera è nata dalla collaborazione con Ispra, Iss, Enea e la commissione Colao. “Lo spot televisivo e quello radiofonico hanno per protagonista l’attore Enrico Brignano che ha generosamente prestato il proprio volto e la propria creatività per un messaggio quanto mai diretto ma necessario: ‘Ricordati: mascherine e guanti vanno nell’indifferenziata. Oh, lo faccio anche io, eh!’”, rammenta una nota del ministero.

Lo spot sarà programmato sulle reti Rai grazie alla Presidenza del Consiglio dei ministri e su numerose stazioni radio e tv locali. Mentre la campagna visual arriverà sul web, sui quotidiani e sui periodici con lo slogan “All’ambiente non servono”. “Il concept – prosegue la nota – è stato ispirato da una delle foto simbolo della pandemia: un uccellino trovato intrappolato in una mascherina, che ovviamente agli animali non serve, così come non serve alle strade, alla natura, ai mari. Un messaggio per tutti, soprattutto per chi abbandona questi rifiuti, forse inconsapevole del danno ambientale che sta causando”.

“Difenderci dal virus non è solo necessario per la nostra salute, ma anche un dovere nei confronti degli altri, specie le persone più fragili. Distanziamento fisico e strumenti come le mascherine sono perciò necessari – dichiara il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa –. Allo steso tempo, però, non dobbiamo dimenticare di difendere la natura e perciò non dobbiamo disperderli nell’ambiente. Per questo abbiamo deciso di riprendere la campagna, per spiegare ancora una volta che le mascherine monouso vanno smaltite adeguatamente e, quando possibile, indossare quelle riutilizzabili”.

Sul sito del ministero dell’Ambiente è stata creata una pagina ad hoc, “All’ambiente non servono”, nella quale ci sono alcune domande e risposte sullo smaltimento corretto di guanti e mascherine e sulle modalità di uso delle mascherine riutilizzabili.