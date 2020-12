Immacolata: Messina, domani messa dell’arcivescovo Accolla in cattedrale e omaggio floreale

L’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, celebrerà domani, martedì 8 dicembre, alle 10, una messa nella chiesa di San Francesco all’Immacolata di viale Boccetta, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione. A causa dell’emergenza sanitaria, a conclusione della celebrazione, la tradizionale offerta dei fiori all’Immacolata si svolgerà all’interno della stessa chiesa, dove è presente una statua ricoperta in lamina d’argento raffigurante l’Immacolata Concezione, opera di maestranze messinesi del XVII secolo. L’omaggio floreale, quindi, non si svolgerà presso l’effigie posta al centro di piazza Immacolata, che vede ogni anno una grande partecipazione di fedeli e associazioni cattoliche, oltre alle autorità cittadine.

In ottemperanza alle normative anti contagio del Covid-19 e in considerazione delle dimensioni della Chiesa sarà possibile partecipare alla celebrazione in presenza fino all’esaurimento dei posti disponibili; la stessa celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi.