Immacolata: Palermo, stasera l’affidamento della città nella basilica di San Francesco. Domani il pontificale di mons. Lorefice

Entreranno nel vivo già questa sera, a Palermo, le celebrazioni per la solennità dell’Immacolata Concezione. Alle 19, nella basilica di San Francesco d’Assisi, l’arcivescovo Corrado Lorefice presenzierà ai Vespri solenni presieduti da padre Gaspare La Barbera, ministro provinciale dei Frati minori conventuali. Al termine dei Vespri, il tradizionale atto di affidamento della città di Palermo all’Immacolata con l’offerta degli scudi da parte del sindaco, Leoluca Orlando.

Domani, martedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, alle 8.15 l’arcivescovo presiederà la messa nella basilica di San Francesco; la celebrazione sarà animata dalla corale polifonica San Sebastiano del Corpo di Polizia di Palermo. Alle 10.30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da padre La Barbera. Sarà possibile seguire in streaming entrambe le celebrazioni.

Alle 11, l’arcivescovo presiederà il pontificale dell’Immacolata nella cattedrale (diretta anche in questo caso in streaming a partire dalle 10.55 sul sito della diocesi e sui social dell’arcidiocesi con il commento di Luigi Perollo e Michelangelo Nasca). La celebrazione sarà aperta da un intervento del vicario generale dell’arcidiocesi, mons. Giuseppe Oliveri, che ricorderà i primi cinque anni di episcopato di mons. Corrado Lorefice alla guida della Chiesa di Palermo (5 dicembre 2015) e il cinquantesimo anniversario dell’avvio del ministero episcopale del card. Salvatore Pappalardo (6 dicembre 1970).