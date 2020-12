San Nicola: Decaro (sindaco Bari), “il suo è un messaggio di solidarietà, fratellanza, accoglienza e solidarietà”

“Quella di quest’anno è una festa sicuramente diversa ma festeggiamo comunque il nostro santo patrono cercando di stare insieme lo stesso attraverso i mezzi di comunicazione. Lo facciamo in maniera diversa con la comunità che comunque, anche se distante fisicamente, si stringe attorno ai valori di san Nicola, dei quali la città è permeata e grazie ai quali si è costruita l’identità cittadina”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato la particolare celebrazione del patrono della città, san Nicola, che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, si è svuotata della solita numerosa partecipazione del popolo cittadino tra le vie di Barivecchia e all’interno della Basilica a lui intitolata. “Festeggiamo il santo anche oggi anche se purtroppo non lo possiamo fare tenendoci per mano – ha affermato il Primo Cittadino, ieri, a margine della celebrazione eucaristica che ha concluso i festeggiamenti –. Per i baresi san Nicola rappresenta la fede in un messaggio che si può dire si estende a livello mondiale. Noi abbiamo la fortuna di averlo qui nella nostra città. Ma i valori del nostro santo patrono, legati alla fede religiosa, hanno una rilevanza anche dal punto di vista sociale e civile. C’è quindi un san Nicola religioso e uno, per così dire, laico. Perché tante persone che non fanno un percorso di fede comunque si stringono attorno alla figura del santo e al messaggio che lui porta, un messaggio di solidarietà, fratellanza, accoglienza e solidarietà”.