Diocesi: mons. Caiazzo (Matera), “domani pomeriggio riapre al culto il santuario della Madonna di Picciano”

“Domani, solennità dell’Immacolata Concezione, già dal primo pomeriggio, sarà riaperto al culto il santuario della Madonna di Picciano”, dopo la sanificazione del santuario stesso e degli altri locali. Lo ha annunciato oggi l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, aggiornando sulla situazione riguardante il santuario di Maria SS di Picciano. “Anche gli ultimi due residenti al santuario di Picciano, dopo l’ultimo tampone, sono risultati negativi – ha spiegato il presule -. Mentre il nostro pensiero va a p. Raimondo e p. Ivo, ricordandoli nella santa messa, sento di ringraziare ancora una volta tutti i confratelli sacerdoti della città e i diaconi che si sono messi a disposizione per non far mancare quotidianamente l’indispensabile. Grazie alla Caritas diocesana che ha coordinato il tutto e alla mensa di Don Giovanni Mele che ha preparato quotidianamente il cibo necessario”.