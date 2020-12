Consiglio d’Europa: videoconferenza su “Enti locali e regionali in prima linea nel contenere la diffusione del Covid”

“Gli enti locali e regionali sono in prima linea nel contenere la diffusione del Covid-19 e mitigare l’impatto dell’epidemia”. Per ascoltare le storie di coloro che hanno organizzato, coordinato e fornito risposte alla crisi in paesi e città, province e dipartimenti, regioni e Länder, il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa ha organizzato per oggi un evento online “Covid-19: autorità locali e regionali in prima linea” (streaming fino alle 17). Il primo dibattito si è basato sulla Dichiarazione di Atene esaminando “come rispondere efficacemente a una crisi di sanità pubblica nel pieno rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto”, spiega una nota. Tra i partecipanti Anders Knape, presidente del Congresso dei poteri locali e regionali, Marija Pejčinović-Burić, segretario generale del Consiglio d’Europa, e Michael Roth, tramite videomessaggio, ministro di Stato tedesco. Il secondo dibattito (15.30-17.00) sarà dedicato al ruolo specifico degli enti locali e regionali. Conterrà dichiarazioni di Gunn-Marit Helgesen (Norvegia), Xavier Cadoret (Francia), Kostas Bakoyannis, sindaco di Atene e Gabriele Neff (Germania).