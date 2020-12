Natale 2020: Firenze, domani mattina il card. Betori inaugura il presepe sul sagrato della cattedrale

Per il decimo anno consecutivo sul sagrato del duomo di Firenze, da domani, martedì 8 dicembre, fino all’Epifania, sarà visibile un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale, pezzi unici realizzati a mano da una storica fornace dell’Impruneta. Il presepe sarà benedetto dal cardinale arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori prima della celebrazione della Santa Messa in duomo (inizio ore 10.30) per la festa dell’Immacolata Concezione.

Quest’anno alle sculture che rappresentano la Sacra Famiglia, un angelo, il bue e l’asinello, si aggiungeranno una pastorella e due pecorelle, donate all’Opera di Santa Maria del Fiore dall’artigiano che le ha realizzate: Luigi Mariani della fornace imprunetina di Angiolo Mariani e figli, la Mital. La pastorella, che tiene nelle mani una colomba, è un omaggio alla memoria della moglie morta prematuramente.

L’Opera di Santa Maria del Fiore annuncia l’annullamento della XXV edizione della Cavalcata dei Magi, prevista il 6 gennaio 2021, a causa della pandemia da Covid-19.

“La Cavalcata dei Magi – ricorda una nota – si rifà a un’antica tradizione fiorentina del XV secolo, quando a Firenze una compagnia di laici intitolata ai Santi Re Magi, di cui fecero parte i maggiori componenti della famiglia dei Medici, organizzava un fastoso corteo, detto la “Festa de’ Magi”. Dal 1997, in occasione dei festeggiamenti per i 700 anni della fondazione della cattedrale, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha voluto riprendere quest’antica tradizione organizzando, ogni anno, un solenne corteo di figuranti con in testa i Re Magi a cavallo, in sontuosi abiti di seta ispirati a quelli dell’affresco di Benozzo Gozzoli, che attraversa il centro di Firenze”.