Bimbo tetraplegico: Zampa e di Bari, “grazie all’Ospedale Bambino Gesù per avergli restituito una speranza”

Accompagnato dal padre e da un infermiere, è arrivato poco fa a Roma il bambino tunisino tetraplegico sbarcato un mese fa a Lampedusa, che ora è ricoverato presso l’ospedale Bambino Gesù nella struttura di Palidoro. Qui riceverà tutte le cure necessarie per la riabilitazione di cui ha bisogno. “La decisione è stata presa congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Interno che, appena ricevuta la segnalazione, si sono attivati per trovare la soluzione alla complessa vicenda”, spiega una nota diffusa dal Ministero della Salute.

“La mia personale gratitudine nei confronti dell’Ospedale Bambino Gesù e, in particolare, di Mariella Enoc è grandissima. Sono anche grata al prefetto Michele di Bari, capo Dipartimento Libertà civili e Immigrazione, con il quale ho lavorato in piena sintonia per il trasferimento del bambino, che ha potuto avere luogo immediatamente dopo l’esito negativo del tampone. Ringrazio inoltre quanti hanno provveduto a segnalare e a seguire il caso. Sono certa che ora questo bimbo troverà cure eccellenti e una nuova opportunità di vita”, dichiara la sottosegretaria di Stato alla Salute, Sandra Zampa.

“Per parte mia, avendo seguito le direttive del ministro Lamorgese, esprimo la mia soddisfazione e gratitudine per la rapida conclusione della vicenda”, afferma il prefetto Michele di Bari.