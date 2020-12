Scozia: lettera dei vescovi in vista del Natale. “L’amore per i vicini principio vitale della nostra cultura”

“Né la morte né la vita né altro ci può separare dall’amore di Dio in Cristo. È soltanto grazie a questa grande speranza che possiamo guardare a noi stessi e al mondo e non disperare”. Comincia con queste parole la lettera che i vescovi cattolici scozzesi hanno scritto a oltre 800mila fedeli in occasione del Natale e che verrà distribuita in tutte le cinquecento parrocchie scozzesi. Nel messaggio i presuli fanno un bilancio della pandemia dicendo che “l’amore e la compassione che abbiamo dimostrato in condizioni di così grande sofferenza negli ultimi mesi possa diventare un modo di vivere” e che “l’amore per i nostri vicini possa essere il principio vitale della nostra cultura”. Nella lettera i vescovi danno anche il benvenuto alla notizia dell’approvazione del vaccino che “darà il via a un rapido programma di immunizzazione che proteggerà la nostra popolazione e offrirà un ritorno alla normalità”.