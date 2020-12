Coronavirus Covid-19: Cei, nasce l’ambiente digitale a servizio delle diocesi unitinellasperanza.it

Per i cristiani soprattutto le grandi sfide si affrontano così, si legge nella nota dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei, “uniti a Gesù e tra di loro”: “In questo modo ogni dubbio può sfociare in una scoperta, ogni dolore può diventare un insegnamento, ogni paura può trasfigurarsi nella più solida speranza. È questo l’orizzonte cui tende il nuovo sito appena pubblicato: una piattaforma di condivisione nella speranza cristiana”.

Uniti nella speranza, dunque, per disegnare percorsi che parlano di rinascita, di comunità che, seppure con fatica, continuano a progettare con creatività un’appartenenza autentica che il sito vuole valorizzare, nella fecondità della partecipazione. “Un impegno, questo, che trova nel Vangelo la radice profonda: ‘Coraggio, non abbiate paura’ (Mt 14,27). Sono le parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli in un momento delicato – conclude la nota -, non adducendo buone motivazioni per essere coraggiosi, ma facendosi presente: la prossimità è più importante e incisiva delle parole stesse”.

Nasce www.unitinellasperanza.it , ambiente digitale che raccoglie e rilancia le buone prassi proposte dalle diocesi italiane, offre contributi di riflessione e approfondimento, condivide notizie e materiale pastorale. L’iniziativa, promossa dalla Segreteria Generale della Cei nel solco del progetto nato in primavera, intende dare testimonianza viva che quello attuale resta un tempo di speranza.