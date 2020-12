Diritti umani: Unicef, giovedì 10 dicembre tornano gli Activate Talks. “Ragazze, il mondo vi sta ascoltando!”

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani che ricorre il 10 dicembre, ritorna l’appuntamento dell’Unicef con gli “Activate Talks”, il format pensato per dar voce ai giovani e metterli a confronto con istituzioni, organizzazioni della società civile e settore privato. L’evento, intitolato “Ragazze, il mondo vi sta ascoltando!”, a chiusura dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, sarà un appuntamento tutto al femminile che affronterà il tema di “come costruire un mondo più equo, libero dagli stereotipi di genere e dalla violenza”.

“Giovani attiviste italiane, nuove italiane, migranti e rifugiate si alterneranno al microfono per condividere le loro esperienze, punti di vista e soluzioni innovative. Parleranno di temi che ruotano intorno alla violenza di genere nelle sue accezioni più ampie, quale una delle espressioni più gravi di un sistema discriminatorio che condiziona diversi aspetti della quotidianità di donne e ragazze, in Italia e in ogni parte del mondo”, spiega una nota dell’Unicef. Le voci e esperienze delle partecipanti, di ispirazione per tante altre ragazze, faranno del confronto “un’occasione per evidenziare come ogni membro della società abbia il potere e il dovere di contribuire al cambiamento per un mondo più equo e meno violento per tutti”.

Modererà l’incontro Elvira Ricotta Adamo, italo-filippina, presidente dell’Associazione “Questa è Roma”. Ad aprire i lavori ci sarà Anna Riatti, coordinatrice Paese, Programma Rifugiati e Migranti dell’Unicef, Ufficio per l’Europa e Asia Centrale. La senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni altra forma di violenza di genere, raccoglierà le istanze emerse nel confronto.

L’evento si terrà giovedì 10 dicembre in diretta streaming sulla pagina Facebook di Unicef Italia, dalle ore 16,30 alle 18. Per registrazioni e informazioni visitare il sito: https://www.activatetalksitalia.com.