Terremoto in Croazia: la Difesa italiana invia mezzi e personale in supporto

(foto Ministero della Difesa)

“Esprimo la mia più profonda vicinanza alle istituzioni, alle famiglie e alla popolazione croata colpita dal terremoto. Il legame di amicizia tra i nostri Paesi è forte, per questo la Croazia può contare sull’aiuto e sulla solidarietà dell’Italia”. Queste le parole del ministro della Difesa Lorenzo Guerini riportate sul sito istituzionale, dove si da notizia di come il Comando operativo di vertice interforze “ha predisposto l’invio immediato già dalla serata del 29 dicembre, di personale dell’Esercito e di 6 mezzi del Reggimento logistico della Brigata Pozzuolo del Friuli, che serviranno per il trasporto di materiale logistico della Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia in favore delle persone colpite dal sisma che ha interessato la Croazia”.