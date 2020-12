Diocesi: Assisi, oggi Te Deum di ringraziamento a San Rufino

Celebrazioni e appuntamenti di fine anno all’insegna della preghiera e della fraternità nella diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino con lo sguardo rivolto alla solidarietà che ha caratterizzato questo anno di pandemia da Coronavirus. “È stato un anno speciale, straordinario – dichiara il vescovo, mons. Domenico Sorrentino – che ci porta comunque a ringraziare Dio per quello che abbiamo avuto. Restiamo vicini a quanti, per diverse ragioni, stanno più soffrendo per le conseguenze fisiche ed economiche della pandemia”.

Oggi, 31 dicembre, il Te Deum di ringraziamento durante la Messa, alle 17, celebrata nella cattedrale di San Rufino. Venerdì 1° gennaio, giorno della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il vescovo aprirà il nuovo anno con la Messa, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Resta confermata alle 11 la Messa nel Santuario della Spogliazione-chiesa di Santa Maria Maggiore. “Ringraziamo per le tante espressioni di solidarietà che si sono manifestate soprattutto in coloro che sono stati impegnati in prima linea ad alleviare le sofferenze degli altri. La fatica comune di quest’anno ci ha spinto al recupero di alcuni valori, quali la famiglia e la stessa preghiera nelle mura domestiche. Augurandoci di uscire presto da questa prova, dobbiamo far tesoro per il futuro di quanto essa ci ha fatto riscoprire”.