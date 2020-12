Diocesi: Tivoli e Palestrina, con il nuovo anno in arrivo un network integrato, tra sito web, tv online e settimanale di informazione

Sarà online dal 6 gennaio il portale www.diocesitivoliepalestrina.it, un sito unico per le diocesi di Tivoli e di Palestrina. Il nuovo portale web fa parte di una iniziativa di comunicazione integrata per le due Chiese locali, unite in persona episcopi a febbraio 2019 e guidate da mons. Mauro Parmeggiani, e che ora saranno “Insieme anche sul web”, come recita la campagna di promozione dei nuovi media. Oltre al portale, per l’8 gennaio è prevista la prima uscita del nuovo settimanale diocesano, “Tivoli e Palestrina 7G”. “Sarà un giornale libero, gratuito e indipendente”, spiegano dalla diocesi. Infine, sabato 9 gennaio andrà in onda sul canale Youtube della diocesi di Tivoli e di Palestrina il primo notiziario della nuova web tv diocesana. “Notizie, storie, eventi in live streaming, approfondimenti e testimonianze di fede saranno al centro di questo moderno settimanale di informazione”, aggiungono dalla redazione che si occuperà della realizzazione del tg. Inoltre, verrà potenziata la presenza della diocesi attraverso i propri account social, per una comunicazione che si fa sempre più transmediale. “Tutti questi prodotti saranno online e facilmente accessibili con ogni tipo di dispositivo, per rimanere connessi con il mondo della nostra Chiesa locale”, concludono.