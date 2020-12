Coronavirus Covid-19: Lamorgese (min. Interno), “individuate soluzioni differenziate per le ripresa dell’attività didattica in presenza dal 7 gennaio”

foto SIR/Marco Calvarese

“Tutti i prefetti hanno svolto un’opera preziosa di coordinamento per garantire la ripresa dell’attività didattica in presenza a partire dal 7 gennaio. Si è trattato di una operazione complessa che ha consentito di individuare per tempo soluzioni differenziate a livello territoriale, coniugando le esigenze del mondo scolastico con le risorse straordinarie stanziate per il comparto trasporti”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, commentando l’adozione da parte delle prefetture dei documenti operativi all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le Province in vista della ripresa, dal 7 gennaio, dell’attività didattica in presenza. I prefetti, spiega una nota del Viminale, hanno tenuto conto anche dell’ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15 gennaio riduce la presenza in classe al 50%.

“Ancora una volta – ha aggiunto Lamorgese – la rete delle prefetture è riuscita a definire modelli organizzativi condivisi frutto di un’opera di confronto costruttivo tra tutti i protagonisti dei tavoli, punto di raccordo tra i diversi livelli governo nazionale e territoriale, con l’obiettivo comune di riaprire le aule agli studenti in sicurezza già all’inizio del nuovo anno”.