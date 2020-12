Regno Unito: accordo commerciale su Brexit e vaccino Covid-19 nei titoli dei principali quotidiani

Un Boris Johnson con le dita alzate in segno di vittoria, impegnato a firmare il librone di duemila pagine del trattato post Brexit, occupa le prime pagine dei giornali britannici e apre tutti i siti questa mattina. Tutti i titoli sono sull’uscita della Gran Bretagna dall’Europa che comincia alle 23 di oggi. La Camera dei Comuni ha approvato ieri, quasi all’unanimita’, con 521 voti favorevoli e 73 contrari, il patto commerciale concluso, alla vigilia di Natale, dalla Ue e dal governo britannico. Il “Daily Mail”, il quotidiano piu’ venduto, con oltre un milione di copie, inneggia, a tutta prima pagina, a “Una nuova alba per la Gran Bretagna”. Il tabloid parla di due giganteschi balzi verso la libertà, la firma del nuovo accordo con la Ue e l’approvazione del vaccino di Oxford ma deve riconoscere che, da oggi, 20 milioni in piu’ di inglesi, la maggioranza del Paese, si ritrovano in un nuovo lockdown. Più pessimista è il “Financial Times” che sottolinea come la rapida diffusione della seconda variante del virus indebolisce la speranza alimentata dall’arrivo del nuovo vaccino. Tocca al “Guardian”, quotidiano progressista, riprendere un comunicato dei produttori del vaccino Pfizer nel quale si mette in dubbio la nuova strategia del governo britannico. Non esiste prova che lasciare dodici settimane tra la prima e la seconda iniezione garantisca l’immunita’ secondo la “Pfizer/BioNTech”.