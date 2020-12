Diocesi: Urbino, 2 gennaio veglia on line con la Pastorale Giovanile

La Pastorale giovanile di Urbino ha organizzato per sabato 2 gennaio una veglia di preghiera che sarà trasmessa sulla propria pagina Facebook. “Dopo le dirette che ci hanno accompagnato durante il tempo di Avvento – si legge in un comunicato della diocesi – i nostri giovani vogliono essere più vicini ai ragazzi nell’iniziare questo nuovo anno. Nella veglia pregheremo insieme per iniziare al meglio questo ‘nuovo cammino’, affidando noi stessi e le nostre azione a Maria, Madre nostra e Madre della Chiesa. Sarà un esperienza di comunione e di comunità”. Continua, infine, la Liturgia quotidiana della Parola sia sulla pagina Facebook ‘Pillole di spiritualità’ che sul Canale YouTube diocesano: ‘Pillole di spiritualità quotidiana’.