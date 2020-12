Diocesi: San Marino-Montefeltro, le celebrazioni del 1° gennaio con mons. Turazzi

Il 1° gennaio si celebra la 54ª Giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI nel 1968 per invitare tutti gli uomini di buona volontà a dedicare alla pace il primo giorno dell’anno per affermare il desiderio che tutto l’anno sia dominato dalla ricerca della pace. Per l’occasione il vescovo, mons. Andrea Turazzi, consegnerà, nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti, il Messaggio di Papa Francesco alle autorità politiche presenti durante le celebrazioni del prossimo 1° gennaio per invitare al comune impegno alla costruzione della pace: alle 12, nella basilica del Santo alla presenza dei Capitani Reggenti, trasmessa in diretta dalla San Marino RTV; alle 18, nella cattedrale di Pennabilli, trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della diocesi.