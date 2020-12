Riviste: compie 100 anni “Il santuario di Montevergine”. Due numeri straordinari con immagini e testimonianza inedite

Compie cento anni la rivista “Il santuario di Montevergine”, uno dei più antichi santuari del mondo, in provincia di Avellino, guidato dall’ordine benedettino. Per l’occasione saranno pubblicati due numeri straordinari della rivista, con immagini e testimonianza inedite, tra cui quella di Matilde Serao e Giuseppe Ungaretti. La rivista è stata fondata dall’abate Giuseppe Ramiro Marcone. “Negli anni ha raccontato le grandi storie di fede della gente comune e degli uomini di Chiesa”, scrive don Riccardo Luca Guariglia, abate di Montevergine e Assisi, ed è diventato “un punto di riferimento per i fedeli, soprattutto in questi tempi difficili caratterizzati dall’emergenza sanitaria Covid-19”. I lettori, prosegue, “ci hanno confidato di essere isolati ma non soli”.