Diocesi: Sessa Aurunca, consegnata al vescovo Piazza la statuina dell’infermiera per il presepe diocesano

La statuina dell’infermiera entra nel presepe della diocesi di Sessa Aurunca. Il simbolo dell’impegno e del sacrificio di tutti gli operatori sanitari promosso da Coldiretti, Fondazione Symbola, Confartigianato e inserito nel Manifesto di Assisi 2020, è stato consegnato ieri al vescovo mons. Orazio Francesco Piazza. La statuina artigianale raffigura una donna con tuta, guanti e mascherina anti Coronavirus. “Ringrazio per questa iniziativa, segno di un’attenzione particolarissima ad una realtà così difficile che stiamo vivendo e, soprattutto, verso gli operatori che si stanno impegnando per la salute comune – ha affermato il vescovo che è anche Amministratore apostolico di Alife Caiazzo -. In quell’infermiera c’è tutto il mondo del volontariato ma anche la professionalità di chi si impegna per la tutela della salute pubblica attraverso la vostra organizzazione, così capillare sul territorio e così attenta e sensibile ai temi del lavoro, dell’economia ma anche dell’ambiente e della qualità della vita, può essere il segno di questa rinascita a cui tutti aspiriamo attraverso l’impegno e la responsabilità di tutti noi”.